Wesner: ‘Este nuevo sector viene a fortalecer la política sanitaria que llevamos adelante’

El intendente municipal fue el primero en tomar la palabra en la inauguración del nuevo sector de cuidados intensivos, que se llevó adelante en el mediodía de este viernes en el Hospital Municipal. En diálogo con los medios, destacó ‘la iniciativa’ de la gestión de Ezequiel Galli, al decidir invertir en ese lugar. Además, valoró que la obra fortalece el acercamiento de la salud a todos los vecinos.