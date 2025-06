Discapacidad: Más de 2600 olavarrienses deben ser auditados en tres días

El titular de la Agencia PAMI Olavarría, Guillermo Lascano, manifestó en LU32 que están convocados para presentarse en Brown 2476 entre el 23 y el 26 de junio. Expresó que todas las personas deben asistir y, en caso que no estén posibilitados, avisar mediante las vías de comunicación ya definidas.