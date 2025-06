Mes Belgraniano: Comenzó el ciclo de conferencias

Dio inicio este viernes , el ciclo de conferencias con motivo del mes Belgraniano, que tiene en distintos puntos de la ciudad y días su merecido espacio. El primer encuentro organizado por la Asociación Cultural Belgraniana, se desarrolló durante la tarde en el Museo Municipal Damaso Arce bajo el lema "El voto de Belgrano en los orígenes de la bandera argentina" y estuvo a cargo del Presbítero Enrique Germade.