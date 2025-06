Coopelectric no paga toda la energía que factura: confían en que mejore la tarifa y aumente el consumo

El titular del Consejo de Administración de la cooperativa, Alberto Miotti, dialogó con LU32, pasadas varias reuniones gremiales donde han podido plantear el tema de la deuda. Reveló que la deuda, tras la renegociación con CAMMESA, asciende a unos 15 mil millones y no a 21 mil, como informó el Jefe de Gabinete al Congreso.