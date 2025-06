Día de la Seguridad Vial: ‘El mayor problema es el desinterés por la normas’

En primer lugar, Quintas se refirió a las estadísticas con las que cuentan desde el Municipio:

"La mayor problemática que estamos teniendo como usuarios de la vía pública es la falta de educación vial o el desinterés en materia de educación vial. Los números que son muy preocupantes. Nosotros registramos alrededor de 3 a 10 accidentes y medio por día; 97 en el mes; 485 la acumulación en el año, con 6 víctimas fatales. En el caso de Olavarría, casi un 97% están relacionados con el factor humano como vértice prioritario para que se rompa este triángulo accidentológico que mantiene la armonía en materia de seguridad vial", explicó el funcionario.

En sintonía, el Subsecretario de Protección Ciudadana reveló que muchos de los accidentes se producen por “falta de atención”, incluso en circunstancias favorables como el buen tiempo, y que los hechos más graves son por la noche.

"Hemos elaborado un margen estadístico donde pudimos ver que, por ejemplo, de tarde es el momento del día donde tenemos mayor cantidad de siniestros viales en la ciudad. Y que incluso, los días de más 'yeta' (sic.) en cuanto a esta temática, son los días lunes y los días jueves, también a la tarde. Los siniestros viales más importantes, más graves, se han desarrollado en horas de la nocturnidad. Es raro, pero son los días y los horarios donde más siniestros viales tenemos", analizó Quintas.

"Insisto en la importancia de la falta de atención al momento de hacer uso de la vía también, porque cuanto más accidentes tenemos, es en los días donde el clima es despejado y la calzada está seca y sobrecaminos asfaltados. Entonces, evidentemente, esto está poniendo en tela de juicio que, como usuarios de la vía, no le estamos dando importancia a la seguridad y estamos desconociendo que un vehículo, aparte de ser un medio de transporte, puede ser un arma que puede acabar con la vida de una persona o con nuestra propia vida", advirtió el Subsecretario de Protección Ciudadana.

Quintas también se refirió a la necesidad de involucrar a los organismos relacionados con la Educación en el abordaje de la problemática:

"Vamos a tener que involucrar a Educación en esto. No hace mucho tiempo estuvimos reunidos con la Jefatura Regional de Educación y el Jefe Digital para ver cómo podíamos ir abordando esto. Es algo que no lo vamos a solucionar en el corto plazo", avisó el Subsecretario.

Por otro lado, Quintas señaló que muchos ciudadanos, al convertirse en infractores de alguna ley de tránsito, buscan “justificarse constantemente”:

"La ley es muy clara, las señales también son claras y tenemos situaciones donde ha intervenido la policía de tránsito y se ha visto un desinterés importante respecto de las normas de tránsito. El hecho de que sucedan otro tipo de situaciones que tienen relación con la seguridad, es como que me da la autoridad como ciudadano, de cuestionar por qué en lugar de pararme a mí que estoy haciendo esto, por qué no revisar tal cosa o por qué no mirar otro punto. Esa búsqueda constante de la justificación de lo que estamos haciendo mal como ciudadanos, se da en casi todos los casos", criticó el funcionario.

"Hay que reconocer que han descendido muchísimo los casos de circulación bajo los efectos del alcohol. Eso es un dato para celebrar, hemos tenido muchas situaciones de alcoholemia positiva en lo que va del pero también va más relacionado con la pena, con el reproche que se da en el caso de la alcoholemia, que a la concientización", puntualizó Quintas.

Por último, el Subsecretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas, comentó cuál es el estado del Observatorio Vial proyectado por el Municipio:

"Estamos trabajando junto con la Concejal Belén Abraham en la conformación de los participantes, hemos tenido vecinos y vecinas interesados en participar, así que lo tenemos ahí en la tratativa. Obviamente que el objetivo de este observatorio es volcar desde el Estado Municipal toda la información que nosotros vamos recabando en esta temática y pensar en conjunto qué políticas dentro de los recursos que tenemos disponibles podemos llevar a para achicar este número", concluyó Quintas.