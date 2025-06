Escuela N°50: Radio Abierta por el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas

Este martes por la mañana, en el marco de este nuevo 10 de junio, se llevó adelante una radio abierta en la Escuela Primaria N°50, organizada por docentes y estudiantes de la institución. La Unidad Móvil de LU32 estuvo presente, y dialogó con la docente impulsora del proyecto, Andrea Chrestia, y con el veterano de Malvinas, Haroldo Duhau.