Este miércoles hubo paro de un sector de SUTEBA

Foto archivo

La ‘Multicolor’, espacio opositor a la conducción del gremio que nuclea a la mayoría de docentes de la Provincia, realizó este miércoles, una Jornada Provincial de Lucha con paros y movilizaciones, en reclamo de un incremento salarial urgente, además de la restitución del FONID y la reapertura de la paritaria nacional. También se dieron expresiones solidarias para con el Garrahan y jubilados, con adhesión en Olavarría.