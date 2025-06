Discapacidad: los derechos que siempre esperan

Aguirre forma parte de varias asociaciones de manera activa, a saber: director de relaciones institucionales y gubernamentales de Apadea (asociación Argentina de padres de hijos autistas), presidente de Apadea Litoral (Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe), vicepresidente de FADEA (federación Argentina de autismo) y ALAFE (Asociación Latinoamericana de Autismo). El referente comenzó la entrevista afirmando “quiero dejar en claro que este es un tema que nos concierne a todos, más allá de cualquier bandera política”.

Gustavo aclaró que “tuvimos un censo en Argentina en el que no salió la información que necesitamos, no sabemos qué cantidad de personas con discapacidad hay. No me preguntaron cosas relacionadas a las personas que vivíamos en la casa. Nos preguntaron cosas privadas como la sexualidad, pero no censaron lo social como el aspecto de la salud”.

“Somos el 15% del padrón somos la discapacidad, somos los que multiplicas por 4 o 5, somos la familia afectada por la discapacidad. Somos votantes que no tenemos cumplidos nuestros derechos, ni desde lo gubernamental ni desde la cobertura de salud. Somos los que luchamos por que se cumplan los derechos que se nos niegan” explicó el referente haciendo alusión a que este es “el único sector de la población que no recibe actualización de los aranceles. Hablamos de chicos en talleres protegidos que trabajan por el precio mensual de un kilo de carne o dos cafés”.

“No dormimos, tenemos la preocupación constante de qué va a pasar con nuestros hijos el día que no estemos. No podemos pensar más allá de mañana, no sabemos qué va a pasar” cerró consternado Gustavo.

NB