El PJ local se convocó para apoyar a CFK

A raíz de la condena de La Corte Suprema de Justicia de seis años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la comunidad olavarriense se concentró en la sede del Partido Justicialista en repudio a la decisión.