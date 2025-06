Leandro Castarés: 'Tenemos el equipo para poder revertir esta historia'

El capitán de Estudiantes de Olavarría habló en LU32 luego de la dura derrota ante Balonpie en la Semifinal de Ida del Torneo de la Unión Deportiva Regional 2025, en Bolivar. Reconoció haber tenido un mal encuentro en general y que el sábado será un partido distinto.