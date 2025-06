Condena a CFK: ‘Es un claro ejemplo de como quieren matar al peronismo’

Foto: IG CGT Regional Olavarría

Ezequiel Collado, consultado como delegado regional de la CGT Olavarría, se refirió a la decisión de la Corte Suprema. “Nos están golpeando por todos lados”, puntualizó, para “sacarnos de la cancha”.