Seguridad Vial: ‘Es el Estado el que tiene que prevenir y concientizar’

Luego de que el martes pasado se conmemorase otro Día de la Seguridad Vial, el concejal de Juntos por Olavarría, Carlos Coscia, abordó la postura del bloque respecto al tema. Señaló la falta de controles por parte de la actual gestión, y también la ausencia de campañas de concientización en las escuelas y en las actividades abiertas a la comunidad que organiza el Municipio.