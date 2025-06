24 Horas de Innovación FIO: Este año, inscripción récord

Foto: En Línea Noticias

Esteban Seibel, ingeniero industrial y director del Centro de Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Facultad de Ingeniería, adelantó al aire de LU32 cómo se está preparando la décima edición de esta jornada. En esta oportunidad, Seibel señaló que la inscripción es récord.