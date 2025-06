Spinella: "El resultado no era el que esperábamos"

Con un nuevo Ford Ka se presentó en la quinta fecha del campeonato de la Clase 2 del Turismo Pista y tuvo algunas complicaciones, pero consiguió ver la bandera a cuadros entre los diez primeros.

“El resultado no era el que esperábamos, queríamos estar más competitivos y pelear por la carrera, pero apostamos al cambio del auto. El miércoles previo a la carrera hicimos una prueba, pero fue muy enredada, llegamos sobre la hora con el auto esto hizo que no llegáramos de buena manera. Durante todo el fin de semana tuvimos problemas, recién para la final más o menos logramos que estuviese mejor, pero de igual forma la goma quedó pisando mal, por eso tenemos que trabajar mucho para saber que está pasando”, explicó.



El funcionamiento del auto fue mejorando y consiguió en la final ver la bandera a cuadros en el noveno lugar, “Logramos sumar puntos, pero la expectativa era que este auto ande mejor que el que dejábamos, pero no se dio, fuimos trabajando y arreglamos los problemas sobre la marcha, pero hay mucho para trabajar. El auto se va a desarmar completamente, para revisar todo y volveremos a hacer una prueba antes de la próxima fecha”, sostuvo Valentino.