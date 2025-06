Más olavarrienses clasificados a la etapa regional de los Juegos Bonaerenses

En lo que a categorías juveniles refiere, ya están clasificados a la etapa regional los chicos del equipo Sub 18 de handball playa de Estudiantes, como así también las chicas y chicos del fútbol 7 mixto de Santa Teresa. Además, en fútbol 5 femenino Rosario se impuso en la categoría Sub 18 mientras que la categoría Sub 16 fue para la Escuela Secundaria 14.

Días atrás se disputó de manera íntegra la definición de Futbol Tenis con las siguientes victorias y pases a la próxima instancia:

_ Sub 15 masculino: Fermín Aycaguer – Thiago Schamberger

_ Sub 15 Femenino: Franchesca Zanazzi – Martina Campos

_ Sub 18 Masculino: Nehemias Loza – Ariel Tello

_ Sub 18 Femenino: Jazmín Vailati – Luz Attadia

A la par, tras una actividad que se prolongó durante dos jornadas, también ya se conocen quiénes representarán a Olavarría en la etapa regional de tenis:

_ Sub 14 single femenino: Sofía Chertcoff

_ Sub 16 single femenino: Matilda Fioroni Barcelona

_ Sub 18 single femenino: Valentina Batista

_ Sub 14 dobles femenino: Chertcoff – Fredes

_ Sub 16 dobles femenino: Chertcoff – Sosa

_ Sub 14 single masculino: Renzo Marte

_ Sub 16 single masculino: Facundo Wagner

_ Sub 18 single masculino: Thomas Padín Bustos

_ Sub 14 dobles masculino: Lautaro Alem – Renzo Martel

_ Sub 16 dobles masculino: Juan Alem – Lucas Gutman

Por último, en lo que a disciplinas de categorías juveniles refiere, en la jornada de este miércoles se llevó a cabo la actividad de Gimnasia Artística con los siguientes resultados:

_ Sub 12 Femenino Nivel 1: Vida Boa

_ Sub 12 Femenino Nivel 2: Vida Boa

_ Sub 15 Femenino Nivel 1: CEF 44

_ Sub 15 Femenino Nivel 2: CEF 44

_ Sub 13 Masculino: CEF 44

_ Sub 18 Masculino: CEF 44

Personas mayores

De manera paralela, también avanza el desarrollo de la etapa local en disciplinas reservadas para personas mayores.

En Damas las posiciones finales de la competencia que se realizó en la sede de la Casa del Deporte quedó con las siguientes posiciones: 1° Venturini, 2° Aravena y Lagos completó el podio.

También ya se conocen todas las personas clasificadas en Tejo:

_ Femenino A: Messineo – Bulacio

_ Femenino B: Abraham – Calderón

_ Mixto A: Mario Walter – Esther Gutiérrez

_ Mixto B: Rolando Aravena – Marta Abraham

_ Intergeneración: Rolando Aravena – Thiago Duarte

_ Masculino A: Mario Walter – Manuel Prego

_ Masculino B: Roberto Gil – Omar Laplace