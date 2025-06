‘Las rutas tienen un ancho menor a un arco de fútbol’

En primera instancia, Zavalerta explicó la perspectiva que tienen desde la Unión de Usuarios Viales del la red vial de nuestro país:

"Desde la Unión de Usuarios, desde el año 2012, estamos trabajando orgánicamente, planteando siempre la misma cuestión. En la red vial, en Argentina sobre todo, donde el 93, 95% de la producción y demás se transporta por ruta, no hay vía ferrocarril, el deterioro es muy marcado. Si no hay una política de estado de mantenimiento, llegamos a esta instancia que es una instancia de colapso", señaló Zavaleta.

"Tenemos rutas que fueron pensadas hace 80, 90 años, con una cantidad de vehículos, con un porte de vehículos, con velocidades, y una interconexión totalmente distinta. Hoy estamos hablando en un orden de 16 millones de vehículos, con camiones de gran porte, que de espejo a espejo rondan los 3,10 metros, en rutas de 6,30 metros, 6,50 metros, 6,70 metros, en algunos casos alcanza los 7 metros, pero no es una red vial para un país que quiere o intenta o propone cosas en desarrollo", completó el referente de la Unión de Usuarios Viales.

"H ay una cantidad de cuestiones que no se puede hablar de percepción, es muy claro, es visible, está ahí sobre la tierra, no hace falta más que salir y plantear otras cuestiones. Eso es algo que siempre hago y es algo que aprendí trabajando con el doctor Guillermo Laura, autor del proyecto PROMIS (Red Federal de Autopistas), y me decía: '¿Te animarías a cruzarte por dentro de un arco de fútbol a 60 kilómetros con otro vehículo?'. Y, s ería medio temerario hacer eso, ¿no? Bueno, las rutas tienen menos ancho que un arco de fútbol y lo estamos haciendo cotidianamente, permanentemente, y a otras velocidades. Así que no es solamente mantenimiento, es una cuestión de diseño, de acomodado o planificado para las próximas décadas", ejemplificó Zavaleta.

Además, el referente de la Unión de Usuarios Viales explicó que el Estado ya recauda fondos para el mantenimiento de las rutas a través de, por ejemplo, las tasas sobre el combustible:

"Cuando nosotros hablamos de pagar un peaje para mantenimiento, como se está planteando ahora, no tenemos en cuenta que el Estado ya recauda cifras astronómicas, en conceptos de varios impuestos y tasas. Cada vez que cargamos gasoil o algún combustible líquido, estamos pagando de su precio aproximadamente, esto puede ser debatible, entre un 35 y un 40% de la tasa hídrica y de la tasa vial, que se recaudan por año en moneda dura, en el orden de los 4.500 millones de dólares, que tendrían que ser asignados a mantenimiento, construcción de rutas, puentes y obras hídricas, como el Plan Maestro del Río Salado, que hace años y años que está sin concluirse. O sea que cuando se plantea que no hay fondo, que hay que concesionar por medio del sistema de peaje las rutas, es una gran falacia porque los recursos se recaudan y ya los estamos pagando", problematizó Zavaleta.

Por último, Zavaleta anticipó que desde la Unión presentarán un recurso legal para solicitar la intervención de la Justicia:

"Es una doble imposición. Es decir, pagar para circular en una ruta a un privado cuando el Estado recauda para esos fines cifras como las que comentaba, que son muy gruesas, es un atropello", puntualizó.

"Además se presenta como algo novedoso, con audiencias que, por otro lado, no son vinculantes. Ya tenemos experiencia, pero de muchísimos años, de las audiencias que se hacen para que la gente opine sobre algo que ya está decidido. Es una tomada de pelo simplemente. Es más de lo mismo y que no va a cambiar absolutamente nada", concluyó Ignacio Zavaleta, representante de la Unión de Usuarios Viales de Argentina.