Presentación del nuevo libro de Diego Rojas, ‘Así te los cuento hoy, cuatro clásicos de Grimm’

El autor olavarriense visitó los estudios de LU32 y brindó detalles sobre su nueva obra, la cual aborda cuatro cuentos de los hermanos Grimm, pero al estilo de Rojas: con una dosis extra de juegos de palabras y mucho humor.