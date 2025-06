"Viajando a Mercurio" en LU 32

La banda olavarriense visitó los estudios de la radio e hizo música en vivo. Lucho Diorio, Ramiro Roark y Nahuel Dumois nos contaron sus inicios, sus proyectos (entre los que figuran la grabación de un disco en el mes de julio) y el tipo de música que hacen influenciados por bandas que escucharon desde chicos.