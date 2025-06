‘Como periodistas, hay que pensar en cómo diferenciarnos’

"Lo que se propone es en cuatro clases hacer todo el recorrido que se hace para publicar una noticia. ¿Qué es una noticia? ¿Cómo valoramos cuando encontramos un tema o algo que creemos que puede ser una noticia? ¿Qué lo diferencia de algo que no? ¿De algo que no sería noticiable? ¿Dónde encontrar noticias hoy en día? Y después vamos a abordar más lo que es la escritura. Vamos a ver las estructuras de una noticia, las técnicas, las herramientas, vamos a ver ejemplos. Y, en base a la posibilidad que tenga cada quien, de los tiempos de cada uno y las ganas, la propuesta es escribir una nota propia. Yo sería el editor. Esa nota después, si quiere la persona, la puede publicar donde desee, o no. La nota es de cada alumno y cada alumna, lo que sí con un tema puntual, un tema que provenga del contexto que lo rodea", adelantó Sarmiento.

El taller inicia el próximo martes 17 de junio, a las 19:00 horas. Es de modalidad virtual y consta de cuatro clases. No es necesario tener experiencia en el periodismo, ya que la convocatoria está abierta a estudiantes de todos los niveles, a docentes y al público en general interesado en la propuesta. Para más información o para inscripciones, visitar la página web de la Facultad de Ciencias Sociales (www.soc.unicen.edu.ar)

Por otro lado, Sarmiento reflexionó sobre cómo las redes sociales han modificado la forma de hacer periodismo:

"Las redes son empresas privadas que viven gracias a nosotros, y nosotros hacemos periodismo gratis publicando cosas. Lo que hay que pensar entonces es cómo diferenciarnos. O sea, que el periodismo no sea solo contar un hecho de tránsito o contar lo que pasó recién. Eso va a estar siempre porque parte del periodismo también es contar lo novedoso y lo instantáneo, pero sí pensar en que hay otro periodismo también, que es el periodismo de las historias, que es el periodismo del territorio. Pensar a qué audiencias nos dirigimos, qué temas o qué enfoques nos están dando. Porque si nosotros nos proponemos hacer periodismo para contar algo de la misma manera que ya lo están contando otros, a la misma gente que se lo están contando los otros, y en el mismo soporte que lo están contando nosotros, posiblemente no vamos a tener demasiada audiencia porque no nos vamos a diferenciar en nada. Entonces la clave es pensart qué puedo aportar de nuevo", analizó Gustavo Sarmiento, Editor General del diario El Tiempo.

En sintonía, Sarmiento se refirió al hábito lector en la sociedad actual:

"Hoy no creo que leamos menos que hace 15 años. Leemos diferente. Leemos más en diagonal, más rápido, más urgente. Ahora, ¿eso significa que la gente lee cada vez menos noticias? No, posiblemente se leen más porque está mucho más al alcance. Pero se lee, no sé si peor, se lee diferente y uno cuando escribe una nota tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y las herramientas del periodismo digital también difieren un poco del periodismo en papel en ciertos temas. Cómo atraer a la audiencia, las palabras claves, determinados formatos, herramientas de escritura, etcétera, etcétera. También para posicionar a mi nota, hoy hay cuestiones muy diferentes a tener en cuenta... Hace 25 años vos sabías si alguien te leía o no dependiendo cuántos diarios vendías. Ahora, para saber si te leen más o menos, depede en parte si el algoritmo te la posiciona mejor o no. O sea, ¿cómo posiciono yo mi nota que escribí para que le llegue a más gente? Y eso ya nos excede a veces a lo que podemos nosotros hacer", concluyó Gustavo Sarmiento, editor de Sociedad del diario Tiempo Argentino.

CB