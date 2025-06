Vega: ‘Quien armó la lista es alguien de La Cámpora, ojalá no se politice la sociedad de fomento’

El histórico fomentista indicó que “quien armó la lista es alguien que milita en La Cámpora, así que... Ojalá no se politice el barrio como se han politizado otros”.

Destacó la “presencia de los vecinos el 31 de mayo en la asamblea y cómo defendieron la posición de una sociedad de fomento ajena a todo lo que es política”.

Diferenció entre la política partidaria y la política fomentista: “En una comisión de sociedad de fomento, de Junta Vecinal, hay distintas vertientes políticas de los que la integran. Los que estamos en la comisión de la sociedad de fomento del barrio AOMA, tenemos que ser aomistas”.

Recordó que hace años declaró que el diablo había metido la cola “Espero que no sea esta, otra circunstancia por la cual ha metido la cola”.

Al ser consultado por la asamblea de fines del mes pasado, indicó que “No estuvo el contralor correspondiente, ingresó gente que no estaba empadronada, gente que no vivía dentro de lo que corresponde a los límites de la Sociedad de Fomento e hicieron planteos que, realmente, para nosotros no correspondían”.

“Se llega a una votación que no correspondía tampoco, porque las personas no empadronadas y que no viven en el sector, no tendrían que haber votado”.

“Para mí hubo una intencionalidad, se desvió todo y así que, como corresponde, se aceptó el... porque realmente fue así, aceptamos el reempadronamiento, pasar al cuarto intermedio y que todo ocurra en paz, como debe ser, porque acá somos todos vecinos”.

Hasta este lunes, hay 53 reempadronados, reveló.

“Prácticamente -consideró- es la reiteración, salvo las 4 personas que decían que no se habían enterado”.

“Esa es la gran duda que yo tengo. Yo hubiera empadronado con el aporte de una X suma de dinero, y aquel que no lo aporte, no puede tener opción a participar de la votación de alguna lista. Pero bueno, esa es la duda que tengo” manifestó, al ser consultado por los derechos para los nuevos empadronados.

“Pero después sigue todo como dice el estatuto -expresó-. Tenés que tener la actividad de 6 meses, como socio, para poder participar de una lista de la comisión directiva”.

También, explicó, tiene que tener la permanencia y residencia del último año de haber vivido en el barrio.

MR