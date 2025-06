A horas del partido de Boca, Miami está colmado de argentinos

Desde Estados Unidos, Andrés Arouxet contó cómo es la atmósfera en la previa del Xeneixe frente al Benfica, que comenzará a las 19 horas de Argentina. El cronista mencionó lo sorpresivo que es para la policía de los Estados Unidos el toparse con todas las actividades que los hinchas argentinos despliegan. Pese a eso, detalló que los connacionales respetan mucho las normas de allá.