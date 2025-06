Boca abrió el Mundial de Clubes con un empate por 2-2 ante el Benfica

NA - Además, el mediocampista español Ander Herrera fue expulsado en el equipo de Miguel Ángel Russo, cuando iban 45 minutos de la primera mitad y ya había sido reemplazado. En el conjunto europeo, el delantero Andrea Belotti se fue a las duchas en 26 minutos de la segunda parte, por una patada a la cabeza del defensor Ayrton Costa. El último expulsado fue el defensor Nicolás Figal, a los 44 minutos del complemento, en el “Xeneize”.

Con la igualdad, Boca ocupa la segunda posición del Grupo C mientras que el Benfica es tercero, empatados en un punto.

En la próxima fecha, a disputarse el viernes 20 de junio, el equipo “Azul y Oro” se medirá con el Bayern Múnich alemán, a partir de las 22:00 horas (horario argentino), mientras que el Benfica tendrá que jugar con el Auckland City neozelandés, a las 13 horas.

La primera llegada del partido fue del Benfica, a los cinco minutos. En una buena jugada colectiva, el mediocampista Renato Sanches recibió un centro atrás en el costado izquierdo del área grande y remató bajo y cruzado, aunque su tiro se fue ancho.

El elenco portugués volvió a acercarse a los 17 minutos, con un gran cambio de frente del extremo argentino Ángel Di María, para que el delantero Bruma controle con el pecho y remate de zurda. Su disparo pegaría en el palo, aunque el atacante estaba en fuera de juego.

El primer gol del partido llegó a los 20 minutos. El lateral Lautaro Blanco encaró por el costado izquierdo, superó al volante Florentino Luis con un caño excepcional y puso el centro buscapié al primer palo, que Merentiel anticipó y punteó para el 1-0.

Boca convirtió el segundo a los 27 minutos. Un córner llegó preciso al segundo palo para el cabezazo del defensor Ayrton Costa, quien asistió al mediocampista Rodrigo Battaglia, cuyo remate de cabeza en el primer palo se convirtió en el 2-0.

El Benfica no volvió a llegar hasta los 30 minutos, con un pase filtrado que dejó mano a mano al delantero Vangelis Pavlidis pero el atacante griego, que estaba inhabilitado, no pudo con el arquero Agustín Marchesín en el uno contra uno.

El descuento llegó en el segundo minuto de descuento de la primera etapa. Tras un penal del volante Carlos Palacios sobre el defensor argentino Nicolás Otamendi, “Fideo” Di María se hizo cargo de la pena máxima, esperó el movimiento de Marchesin y abrió el pie izquierdo para definir con suavidad y poner el 2-1.

En 26 minutos de la segunda mitad, el Benfica se quedó con un jugador menos por una patada del delantero Andrea Belotti sobre la cabeza de Ayrton Costa. El atacante italiano fue expulsado a instancias del VAR.

Pero el Benfica alcanzaría la igualdad a los 38 minutos de la segunda etapa. Un gran tiro de esquina al primer palo del volante Orkun Kökçü le llegó a Nicolás Otamendi, quien apareció libre y marcó de cabeza.

En 44 minutos, el defensor Nicolás Figal fue expulsado de manera directa tras una grave entrada sobre el volante Florentino Luis.

Síntesis:

Mundial de Clubes 2025.

Grupo C.

Fecha 1.

Boca Juniors 2 - 2 Benfica (Portugal).

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami).

Árbitro: César Ramos Palazuelos (México).

VAR: Guillermo Pacheco (México).

Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Ander Herrera, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Carlos Palacios y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Benfica: Anatoliy Trubin; Samuel Dahl, António Silva, Nicolás Otamendi, Álvaro Carreras; Fredrik Aursnes, Florentino Luis, Renato Sanches; Ángel Di María, Bruma, Vangelis Pavlidis. DT: Bruno Lage.

Goles en el primer tiempo: 20m. Miguel Merentiel (BJ), 27m. Rodrigo Battaglia (BJ); 47m. Ángel Di María (BE).

Gol en el segundo tiempo: 38m. Nicolás Otamendi (BE).

Cambio en el primer tiempo: 20m. Tomás Belmonte por Ander Herrera (BJ).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Andrea Belotti por Samuel Dahl (BE); 13m. Milton Giménez por Alan Velasco (BJ); 16m. Orkun Kökçü por Renato Sanches (BE) y Kerem Aktürkoğlu por Bruma (BE); 20m. Exequiel Zeballos por Miguel Merentiel (BJ) y Williams Alarcón por Carlos Palacios (BJ); 31m. Gianluca Prestianni por Ángel Di María (BE), 45m. Leandro Barreiro por Florentino Luis (BE).

Incidencia en el primer tiempo: 45m. Expulsado Ander Herrera (BJ).

Incidencias en el segundo tiempo: 26m. Expulsado Andrea Belotti (BE); 44m. Expulsado Nicolás Figal (BJ).

MR