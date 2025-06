Bomberos en alerta por el monóxido y los incendios estructurales

En esta época, señaló Adrian Guevara, voluntario y director de Defensa Civil, aumentan fuertemente las posibilidades de ocurrencia de este tipo de hechos, debido a la necesidad de las personas de calefaccionarse. La principal recomendación, es que los profesionales del gas y la electricidad revisen aparatos e instalaciones. También debe prestarse atención a los síntomas, en el caso de las intoxicaciones.