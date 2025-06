Sarampión: Kreplak pide vacunación en todo el país por el brote

DIB - En declaraciones a Futuröck, Kreplak expresó que “el gobierno nacional no se está ocupando del brote de sarampión” como debiera. En esa línea, rescató que se logró que la gestión de Mario Lugones “compre vacunas para reforzar la población de niños en el Conurbano bonaerense”, aunque criticó que “no está poniendo recursos en el resto de la provincia de Buenos Aires, ni para los más adultos, ni para asistir con más vacunadores o para tener mas logística”. El funcionario bonaerense recalcó que “el gobierno nacional viene planteando que la salud no es responsabilidad de ellos, por lo que compran las vacunas porque es parte de la ley de inmunización, pero la compra es muy por debajo de lo necesario“.

Kreplak apuntó que “de acuerdo a su criterio y a lo que vienen hablando con el equipo de expertos de la provincia de Buenos Aires es que tiene que haber una campaña masiva para toda la población y todas las edades”. El funcionario agregó que hay que considerar que “el sarampión es una enfermedad muy contagiosa” y, bien de acuerdo al calendario nacional se suele vacunar hasta los cinco años, “ahora creemos que habría que hacer un chequeo de calendario de toda la población y dar una vacuna extra para todos”.

En el AMBA se lleva adelante una campaña de vacunación focalizada con intención de frenar los brotes den curso de la enfermedad. Así, deben vacunarse con la doble o triple viral “todas las personas del AMBA entre 6 meses y 6 años, ya sea con la dosis del calendario o la dosis de refuerzo”.

Consultado sobre las dudas que pueden surgir en la población de entre 20 y 40 años sobre las vacunas aplicadas o no en caso de no contar con la libreta sanitaria, el ministro sostuvo que “siempre es mejor darse una nueva dosis”, ya que “las vacunas son extremadamente se guras, no hace mal darse una dosis de más, sobre todo las del calendario nacional de vacunación”.

De acuerdo al último Boletín Epidemiológico bonaerense, en la semana epidemiológica (SE) 23, del del 1º al 7 de junio de 2025, se registraron 34 casos de sarampión vinculados a los cuatro brotes en curso en el país, tres de ellos, localizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el primer brote se identificó virus sarampión genotipo B3 (DSID 9240) con 28 casos, 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 19 de la provincia de Buenos Aires (PBA). Los casos de PBA se distribuyen en los municipios de Florencio Varela (5), Quilmes (5), Berazategui (2), Presidente Perón (1), Almirante Brown (4), Avellaneda (1), Lanús (1).

Diez de estos casos cuentan con antecedente de contacto directo con casos confirmados de sarampión y nueve de ellos no cuentan con antecedente de contacto directo con un caso identificado por el momento.

