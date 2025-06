RADIO EN VIVO

Este miércoles 18, a las 15:00 hs., en el Aula 1 de la Facultad de Ciencias Sociales, se realizará la charla titulada “Periodismo IA: experiencias de innovación en redacciones”, a cargo del Álvaro Liuzzi, Licenciado en Comunicación Social (UNLP), docente y consultor en medios digitales. La actividad está enmarcada en las VIII Jornadas de Periodismo, Investigación y Democracia, la cual organiza el Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia.

Al aire de LU32, Liuzzi señaló que se concibe a la IA como una herramienta que pone en riesgo el trabajo del periodista, pero en realidad ya es parte del día a día de muchas redacciones:

"Hay muchas narrativas cuando se informa sobre la inteligencia artificial que lo hacen con un tono de peligro, de preocupación, de riesgo. Me parece que ahí el periodismo tiene un rol central, que es el de informar bien acerca de la inteligencia artificial, justamente para no generar miedos desde dentro de las redacciones y los medios, por parte de los periodistas", señaló el licenciado.

"También hay que entender el rol que tiene el periodismo en esa relación con la audiencia, y transparentar los procesos de uso de la inteligencia artificial. Básicamente hay que contarle a la audiencia cómo se la va a usar, por qué se la va a usar, por qué la IA potencia el periodismo.También vuelve a ser importante explicar por qué es fundamental el periodismo, en un contexto en el que los medios tienen una crisis de representatividad, que no solamente pasa en los medios, sino en otros ámbitos de las sociedades, pero que tiene que ver también en este contexto en donde llegan nuevas tecnologías que prometen hacer lo que hacían antes los periodistas, o por lo menos eso expresan las narrativas sobre la IA", explicó Liuzzi.

En sintonía, Liuzzi indicó que la brusquedad de los cambios relacionados con la IA, generaron disparidades pero también casos destacados:

"Como el cambio ha sido tan abrupto y en tan poco tiempo, los medios no han llegado a desarrollar sus propias políticas de uso, que son un aspecto fundamental en este caso, o a desarrollar capacitaciones, también en un contexto, en muchos casos, de precarización laboral, como suele suceder de este lado del mundo. Y en ese sentido hay disparidades, pero también hay casos destacados. Recientemente La Nación ganó un premio por el uso de inteligencia artificial en su redacción, en un proyecto donde analizaban los discursos del presidente Milei. En Infobae hacen bastante uso de esta tecnología, con un propio desarrollo interno que permite a los periodistas ayudar a escribir, que se llama Script News, herramienta que presentó Daniel Agar hace un tiempito, de manera abierta. Chequeado también utiliza inteligencia artificial para descubrir o detectar noticias falsas, fake news, como método de verificación", recapituló Liuzzi.

Por último, el licenciado habló de las nuevas posibilidades que abre el avance en Inteligencia Artificial:

"Hay un montón de soluciones o de innovaciones que hasta hace muy poco tiempo eran impensadas. Que nos va a permitir ya no sólo automatizar tareas, que quizás fue una de las primeras promesas de la Inteligencia Artificial, sino realmente hacer cosas nuevas dentro de las redacciones y realmente inéditas para la profesión. Y creo que particularmente eso nos va a permitir tener un mejor vínculo con la audiencia, que es un poco lo que los medios han perdido. Si bien Internet trajo un montón de beneficios, también trajo esta ilusión de que se podía hacer periodismo entre cuatro paredes y en los medios dejaron de salir a la casa y hablar con las personas, de preguntarles qué les pasaba, un poco lo que seguía siempre el periodismo local. Por eso creo que en el periodismo local hay una fuerte oportunidad en este contexto. Pero algo que no puede hacer la IA es salir a la calle, no puede hablar con las personas, al menos hasta hoy. No tenemos todavía robots periodistas o reporteros. Y ahí me parecería una oportunidad de volver a salir a la calle, hablar con la gente, de generar contenido de valor para esas audiencias locales", concluyó Liuzzi.