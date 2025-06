UCR: entre la satisfacción por algunos proyectos, el alerta por la actualidad y el futuro

El concejal radical, Sebastián Matrella, estuvo en LU32 este miércoles, y expresó su opinión acerca de la recientemente sancionada residencia para estudiantes rurales en Olavarría; la decisión acerca de la faena de animales más livianos; lo que sucede con el paro de municipales y acerca de su posición en torno a los acuerdos electorales que podrían venir.