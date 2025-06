Bahía Blanca: El 70% de la población se vio afectada de gravedad por la inundación

A tres meses de la inundación en Bahía Blanca, Andrea Romero, periodista de Radio Universidad del Sur, contó al aire de LU32 cuál es la actualidad de la ciudad y las localidades afectadas. Señaló que hay varios sectores que continúan intransitables, y que las "heridas de la tragedia" aún son visibles en la población, no sólo desde los daños materiales sino también en la salud mental.