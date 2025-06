Insisten en que es imprescindible hacer la doble mano de la Ruta 3

"Nuestra institución, la Fundación CEDA, a partir del año 2012 comenzó con una de sus líneas de trabajo que implica peticionar por rutas confiables y seguras. En ese sentido se hizo una campaña de firmas, tanto en Azul como en las ciudades de la región, nos acompañó Olavarría, por supuesto, también Las Flores, Benito Juárez... Llegamos a juntar 50.000 firmas de vecinos, y este petitorio fue entregado en varias ocasiones a la expresidente Fernández y al ex presidente Macri. Todos esos acercamientos fueron sobre el mismo tema: solicitar una solución para la ruta 3 que es la que habitualmente utilizamos", explicó Andrich.

Aclaró que su trabajo no es contra ningún gobierno, y brindó datos estadísticos sobre los accidentes en el tramo San Miguel-Azul:

"Algo que nosotros siempre destacamos es que nuestro reclamo no es al gobierno de turno, es al Estado Nacional. No estamos ni a favor ni en contra de ningún partido político ni de ninguna administración. Desde el 2012 a todos le hemos reclamado lo mismo", indicó.

"Nuestra lucha la iniciamos allá por el 2012, cuando se instaló un cartel a la entrada de nuestra ciudad. Como parte de nuestro trabajo, llevamos un registro de accidentes, de heridos y de muertos, entre el tramo San Miguel del Monte- Azul, que son unos 200 kilómetros donde lamentablemente llevamos contabilizados hasta el 2022 un total de 300 accidentes, con 500 heridos y más de 200 muertos", alertó el referente de la Fundación CEDA.

En sintonía, Andrich repasó en concreto lo que fue la audiencia pública, e indicó que se habló más de tareas de mantenimiento que de obras nuevas:

"Lo que se dijo concretamente fue muy, muy general. Si bien sabíamos a lo que íbamos porque la audiencia es un paso obligatorio que tienen los llamados a licitación pero son no vinculantes, nosotros fuimos a dar el presente para que el día mañana no digan 'Ah, pero vos tuviste la oportunidad y no dijiste nada'. Sabíamos que era un formalismo prácticamente. No se habló de lo que nosotros creemos que es imprescindible: realizar la doble mano. No vemos que haya un plan para una autopista o una autovía, aunque sí de mejorar las condiciones actuales. Aunque en algunos tramos de ruta 226 estaba planificado lo que se llama 'tercer carril' o 'tercer mano' y también en los accesos a la Autopista 6 a Cañuelas, pero para la Ruta 3 lamentablemente no vemos que se hagan obras más allá de mantenimiento de la cinta actual", se lamentó Andrich.

Andrich también se refirió al apoyo que se ha otorgado desde la Fundación al Programa de Modernización de la Infraestructura del Transporte Terrestre (PROMITT), que contempla la creación de una Red Federal de Autopistas:

"Si bien nosotros lo que peleamos es por la ruta 3, porque es la que pasa por delante de la ciudad, también sabemos que en algún momento utilizamos otras rutas. Entonces lo que se pretende es tener en todo el país una red de autopistas seguras. Ese proyecto va a ser presentado nuevamente en el Congreso de la Nación, fue presentado en otras oportunidades y ha perdido estado parlamentario porque no se lo trata. Lo que estamos solicitando no es ni siquiera que se apruebe ese proyecto sino que se tome como base para empezar a discutir un plan a largo plazo que trascienda las administraciones, porque acá lo que vemos también es que cada gobierno que viene tira por tierra lo que hizo el anterior y arranca de cero. Entonces nos pasamos la vida haciendo pliegos licitatorios anulando los anteriores y nunca hacemos obra", señaló Andrich, representante de la Fundación CEDA de Azul.

Por último, Andrich opinó acerca de la posibilidad de que se aumente la cantidad de peajes en la ruta 226 y la ruta 3, y dijo que el sistema de peajes “no es rentable” en nuestra zona.

"Está comprobado dentro del informe del PROMITT. Ahí hacen la comparativa que por la extensión de nuestro país y el caudal de tráfico que hay los peajes son únicamente rentables en grandes ciudades. La recaudación es totalmente distinta en las diferentes zonas del país, y lo que se recaudaría no alcanza para que sea trasladado a obras, así que no consideramos que el peaje sea la mejor opción", concluyó Guillermo Andrich, referente de la Fundación CEDA de Azul.

CB