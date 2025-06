Obras en el río Salado: ‘Los fondos están, existen, solamente hay que ejecutarlos’

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), emitió un comunicado en el que solicitan respuestas ante el abandono en las obras en la zona del río Salado. Su presidente, Ignacio Kovarsky, se refirió a este reclamo al aire de LU32, y puntualizó cuál es el impacto de la paralización del Plan Maestro por la Cuenca del Salado en la producción agroganadera.