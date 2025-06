Estrés laboral: ‘El primer paso es mirar hacia adentro’

Lo expresó el Lic. En Psicología Andrés Álvarez, quién visitó los estudios de Radio Olavarría y habló sobre lo que se conoce como el Síndrome de Bornout. Se refirió a la importancia de detectar el límite y preguntarse qué nos gusta y que no. También comentó que se han incrementado la cantidad de consultas en relación al estrés laboral.