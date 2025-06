Chivilcoy: un estudio revela que partículas de trigo dispersas en el aire provocarían casos de celiaquía

Mauricio de Marzi, doctor en Bioquímica, investigador del CONICET y quien está al frente del proyecto, habló en Lu32. Se expresó en relación al surgimiento y comentó que a partir de la investigación -que inició hace más de un año- buscaron comprobar si la exposición ambiental podría tener implicancias en las patologías relacionadas relacionadas al gluten.