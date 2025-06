Una nueva línea de colectivos de larga distancia comenzó a funcionar en Olavarría

Se trata de El Águila, que cubre el servicio Olavarría-Retiro. La empresa desembarcó hace unos 20 días, pero cuenta con varios años de experiencia en el rubro. La Unidad Móvil dialogó con el encargado, quien comentó los horarios con los que cuentan.