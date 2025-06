Este jueves 19 cine a la gorra en "Vibra el aire"

A partir de las 20:00 de este jueves se llevará a cabo en Maipú 3428 una nueva edición de cine a la gorra en lo que será también la inauguración de este nuevo espacio. Florencia Magnaterra, productora de este ciclo dialogó en LU32 y celebró la realización de esta actividad.