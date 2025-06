Canaricultura: Celebran 70 años de la primera exposición

Este viernes 20 y sábado 21, se desarrolla el Encuentro de Canaricultura organizado por la Asociación de Criadores Roller Olavarría. Se lleva a cabo en la sede de la Asociación ubicada en calle Belgrano. Cristian Delpiani, uno de los organizadores del evento dialogó con LU32 e invitó a la comunidad a participar.