Demora unos 10 minutos el trámite de auditoría de las pensiones por discapacidad

Se inició este lunes y se prolongará hasta el jueves 26 en Brown 2476. La tarea la realiza personal contratado por el PAMI, procedente de Capital Federal. La citación llegó a unos 2600 olavarrienses. La Unidad Móvil de LU32 estuvo en el lugar.