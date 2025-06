Olavarría: Conviene más comprar que construir, pero los alquileres están desactualizados

Al aire de LU32, Rubel Tatino González, Secretario de Actas del Colegio de Martilleros de Azul e integrante de la Comisión Directiva del Centro de Martilleros de Olavarría, brindó detalles sobre la actualidad del mercado inmobiliario en la ciudad.