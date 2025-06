Rodríguez: ‘Estamos convencidos que tenemos que trabajar en pos de la unidad’

El referente del Foro Olavarría se expresó este martes, luego de haber participado de un zoom con Sergio Massa y otros 400 integrantes del Frente Renovador, de cara a los procesos eleccionarios que se avecinan. Diferenció esta unidad, de la que se dio en el 2019 y el gobierno posterior.