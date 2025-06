En Bahía Blanca ‘La reconstrucción no empezó’ declaró el intendente, luego del veto a la Ley de Emergencia que realizó Milei

Foto: Rodrigo García - La Nueva

Federico Susbielles cuestionó la decisión presidencial de eliminar el proyecto aprobado en el Congreso que habilitaba fondos extraordinarios para la ciudad y advirtió que la ciudad necesita obras e inversión urgente. También reclamó que se ejecute el crédito del BID y mencionó una serie de obras concretadas por la Comuna y la Provincia.