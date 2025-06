Bomberos de Olavarría restauraron un vehículo afectado por la inundación en Bahía Blanca

La unidad de transporte del cuartel bahiense había quedado inutilizable tras el temporal. Voluntarios de Olavarría, con apoyo de comerciantes y vecinos, trabajaron en su recuperación. En la Voz de Bomberos, Marcelo Menchaca, uno de los comandantes mayores del Cuerpo Activo, habló sobre el trabajo realizado.