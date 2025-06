Conferencia: “Una visión de la Arqueología entre el Estructuralismo y el Presente”

La presentación se llevará a cabo en el Aula Común 7 del Edificio de Aulas Comunes, Complejo Universitario Olavarría (Avda. Del Valle 5737), el miércoles 25 desde las 16 hs.

En palabras del conferencista, “la arqueología se considera principalmente como una disciplina que trata sobre el pasado y los objetos. Debido a que los objetos no hablan por sí mismos y a que las personas que los hicieron ya no están, podemos decir que la arqueología es doblemente muda. Eso ha limitado el alcance de esta disciplina porque sus investigaciones no se han podido basar en la fortaleza del registro escrito ni en la riqueza del registro oral. Paradójica o lógicamente (depende de cómo se prefiera valorar), esa limitación de la arqueología la ha potenciado, porque obligó a las personas que nos dedicamos a ella a buscar fuentes adicionales y medios complementarios para exprimir la información disponible”.

En este marco, en la conferencia se presentará “de qué forma la arqueología, a pesar de esas limitaciones, es en la actualidad una disciplina científica que nos permite hablar de aspectos de la racionalidad y el pensamiento humano y del futuro, dos cosas que cualquiera diría que quedaban fuera de su alcance”.

El Dr. Felipe Criado-Boado es arqueólogo, Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y Director del Instituto de Ciencias del Patrimonio de este mismo consejo, con sede en Santiago de Compostela.

Su investigación se centra en Arqueología del Paisaje, Cognición y Materialidad, Patrimonio Cultural, Arqueología y Sociedad y Ciencia Pública en Patrimonio Cultural. Ha realizado proyectos de investigación y trabajos de campo en Galicia, España, Portugal, Reino Unido, Chile, Argentina y Uruguay e impartido cursos en diferentes universidades españolas y extranjeras.

Su producción científica se ha plasmado en la publicación de libros, monografías y numerosos artículos y capítulos de libros académicos, así como en escritos de divulgación y ensayo. Tiene una amplia trayectoria en gestión, docencia e investigación y actualmente es el Investigador Principal del Proyecto ERC Synergy Grant “XSCAPE: Material Minds” financiado por la convocatoria del ERC (2021-27). En el año 2023 recibió el Premio Nacional de Investigación “Ramón Menéndez Pidal” en el área de Humanidades otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.

La visita de este investigador a nuestra unidad académica obedece a que entre el 23 y el 27 de junio dictará junto a la Dra. María Silva-Gago el curso de doctorado “Arqueología estructural: correspondencias entre materialidades, paisajes y procesos cognitivos”.