Se viene el festival de las infancias en Villa Mailin

Sabrina Rivarola Vales, presidenta de la institución vecinal, brindó detalles al móvil de LU32 y comentó que “por suerte, trabajando con todo el equipo de la comisión y del equipo de fútbol de la juventud, estamos organizando las bolsitas para los niños, recolectando juguetes y, bueno, un montón de donaciones de panaderías, comerciantes. La verdad, un trabajo impecable porque tenemos muy buena organización con los chicos y, bueno, todo el equipo de la comisión”.

“Nosotros calculamos alrededor de 100, 120 chicos y después eso de las bolsitas y después para compartir chocolate, facturas, bizcochos, tortas para 200 personas más o menos”, comentó y señaló que “muchos vecinos nos ofrecieron hacer tortas. Comerciantes de toda Olavarría y del barrio también con caramelos”.

RF