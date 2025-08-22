Domingo 24 de Agosto de 2025

22 de agosto de 2025

Coimas en la ANDIS: la Policía encontró a Diego Spagnuolo en un country de Pilar y secuestró su celular

La Policía de la ciudad de Buenos Aires encontró al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Por orden de la Justicia Federal se le secuestró el celular en la causa por los supuestos pagos de sobornos por parte de la Droguería Suizo Argentina, aunque el exfuncionario no fue detenido. Foto: redes

DIB - Luego de los operativos de la mañana, en los que se secuestraron 266.000 dólares y 7 millones de pesos en manos de uno de los dueños de la Suizo Argentina, Emmanuel Kovalivker, la fuerza de seguridad continuó con la búsqueda de Spagnuolo cuando el exdirector de la ANDIS no fue encontrado en los domicilios registrados a su nombre.

La pesquisa continuó en horas del mediodía de este viernes cuando personal de la Policía de la Ciudad llegó a un country del partido bonaerense de Pilar donde estaba Spagnuoló circulando en un automóvil VW Nivus. La Policía lo detuvo y le secuestró el celular, que será peritado.

Así, se cumplió la medida ordenada por el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, que lleva la investigación. Además del teléfono, también se secuestró una computadora y documentación. 

SIP



