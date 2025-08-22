Domingo 24 de Agosto de 2025

22 de agosto de 2025

Racing y Estudiantes disputan la segunda fecha del Pre-Federal de Básquetbol esta noche

El "Chaira" recibe a Independiente de Tandil en el Parque Olavarría y Estudiantes visita a Alumni de Orense, desde las 21hs, por la segunda fecha del Pre-Federal de Básquet, con las expectativas de seguir por la senda de la victora.

La noche de Viernes se tiñe de Pre-Federal para recibir la segunda fecha, tanto en la ciudad de Olavarría como en las ciudades de la región. El equipo de Matias Orlando recibe al campeón del Torneo Apertura de la ABO, Independiente de Tandil, mientras que Estudiantes deberá viajar hacia la localidad de Orense, para enfrentar a Alumni.

Por un lado, Racing tendrá su estreno como local. Desde las 21hs recibirá a Independiente de Tandil, en un partido de alto voltaje, dónde se enfrentan dos equipos que vienen de ganar en su primera presentación y que cuentan con jugadores que han pasado por la Liga Federal en el último semestre y del cual van a poder disfrutar poco, debido a que aguardan propuestas para el comienzo de dicho torneo dentro de unos meses. El conjunto de Orlando logró la victoria en el debut en Mar del Plata, cuando se impuso 75 a 59.

Por otro lado, el "Bata" que es dirigido por Mauricio Beltramella, viaja a la localidad de Orense, donde enfrentará a Alumni, que también viene de triunfar en el comienzo del torneo. Estudiantes viene de lograr un triunfo por 80 a 57 frente a Unión y Progreso de Tandil en el Maxi Gimnasio. La novedad es que todavía no cuenta con el "pájaro" Federico Marín, ya que presenta cierta dificultad física en la cual viene arrastrando una lesión y no estará dentro de los posibles jugadores que ingresen al rectángulo.

El resto de la fecha la completan, también desde las 21hs: Unión y Progreso vs Kimberley, en Tandil, y Sarmiento de Coronel Suarez frente a Huracán de Tres Arroyos.

B.T



