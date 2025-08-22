Chillar: Este domingo se realizará el Festival de la Trufa

El referente de la fiesta explicó que el hongo es “Viene de la cultura francesa. En la localidad allá por el año 2010 trajeron de Chile los primeros plantines y con 18 hectáreas se comenzó a desarrollar la actividad”.

En cuanto al proceso inicial detalló “los primeros pasos son en el vivero, poner en contacto las raíces de la planta con el hongo, luego va al campo y en 4 años aproximadamente, se consiguen los primeros frutos”.

Y continuó “al estar bajo tierra, las primeras trufas son captadas por los perros. Se los adiestran con el aroma de la trufa desde chico y al detectar el aroma, allí con una pequeña pala sacamos la trufa. Es un trabajo artesanal, sin utilizar productos”.

Sobre el impacto turístico en Chillar comentó “hay turismo todos los sábados y la gente puede conocer los campos, hacer recorridos, ver demostraciones, participar de charlas y otras actividades”.

Al ser consultado sobre la exportación del producto comentó “hoy estamos en un 80 % y el restante se comercializa en la Argentina. Se consume en Tandil, Olavarría y también en Mendoza”.

JLR