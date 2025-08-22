Domingo 24 de Agosto de 2025

LU32 - AM 1160 - FM CRISTAL 98.7 - OLAVARRIA

LA REGIóN

22 de agosto de 2025

Chillar: Este domingo se realizará el Festival de la Trufa

Mariano Ferreyra, gerente de producción de Trufas La Esperanza, detalló el festival que se hará el domingo en la localidad, además de conocer los orígenes, el proceso y como incorporarla a la mesa.

El referente de la fiesta explicó que el hongo es “Viene de la cultura francesa. En la localidad allá por el año 2010 trajeron de Chile los primeros plantines y con 18 hectáreas se comenzó a desarrollar la actividad”.

En cuanto al proceso inicial detalló “los primeros pasos son en el vivero, poner en contacto las raíces de la planta con el hongo, luego va al campo y en 4 años aproximadamente, se consiguen los primeros frutos”.

Y continuó “al estar bajo tierra, las primeras trufas son captadas por los perros. Se los adiestran con el aroma de la trufa desde chico y al detectar el aroma, allí con una pequeña pala sacamos la trufa. Es un trabajo artesanal, sin utilizar productos”.

Sobre el impacto turístico en Chillar comentó “hay turismo todos los sábados y la gente puede conocer los campos, hacer recorridos, ver demostraciones, participar de charlas y otras actividades”.

Al ser consultado sobre la exportación del producto comentó “hoy estamos en un 80 % y el restante se comercializa en la Argentina. Se consume en Tandil, Olavarría y también en Mendoza”.

JLR

 



COMPARTIR:

Notas Relacionadas

La Región
Tandil: multitudinaria marcha para pedir justicia por Iván González

Tandil: multitudinaria marcha para pedir justicia por Iván González
La Región
Tapalqué: Preocupación por el sistema de salud

Tapalqué: Preocupación por el sistema de salud
La Región
Kicillof entregó viviendas a familias de Tandil

Kicillof entregó viviendas a familias de Tandil
La Región
Festival Cervantino de Azul: Celebran la presencia de más artistas locales

Festival Cervantino de Azul: Celebran la presencia de más artistas locales
La Región
Azul: ‘En la Facultad de Agronomía conocemos a los alumnos por su nombre’

Azul: ‘En la Facultad de Agronomía conocemos a los alumnos por su nombre’
La Región
Martini: ‘Va a primar y va a traccionar la boleta local’

Martini: ‘Va a primar y va a traccionar la boleta local’
La Región
Tandil: La familia de Iván González convoca a una marcha para pedir justicia

Tandil: La familia de Iván González convoca a una marcha para pedir justicia
La Región
Celebraron a la Mujer Campesina en Crotto

Celebraron a la Mujer Campesina en Crotto

Comentarios

RADIO EN VIVO

Estamos Escuchando

De cara al domingo

de 09.00hs. a 13.00hs.

LU32 en RadioCut

LO MáS LEIDO DEL MES

1

Oficializaron el veto a las leyes de aumento a jubilados, moratoria y emergencia en discapacidad

Oficializaron el veto a las leyes de aumento a jubilados, moratoria y emergencia en discapacidad

2

CONICET: 'Estamos demostrando que la ciencia argentina sirve'

CONICET: 'Estamos demostrando que la ciencia argentina sirve'

3

Discapacidad: El PRO y LLA denunciarán en la Justicia, pedirán sesión especial y la intervención de la Junta Médica local por ANDIS

Discapacidad: El PRO y LLA denunciarán en la Justicia, pedirán sesión especial y la intervención de la Junta Médica local por ANDIS

4

Diego Batlle: “Hacia bastante tiempo que una película nacional no tenía esta repercusión masiva”

Diego Batlle: “Hacia bastante tiempo que una película nacional no tenía esta repercusión masiva”

5

Alumnas de la Escuela de Gimnasia Olavarriense Rie competirán en Uruguay

Alumnas de la Escuela de Gimnasia Olavarriense Rie competirán en Uruguay

DOLAR

OFICIAL COMPRA OFICIAL VENTA