NECROLóGICAS
23 de agosto de 2025
SEBASTIAN ALBERTO MACHADO
Falleció en Olavarría este viernes 22 a los 13 años de edad. Vecino de Loma Negra. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942, a partir de las 8:00 hs. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este sábado 23 a las 14:30 hs., previo responso en la capilla ardiente. Sebastian era estudiante de la escuela primaria de Loma Negra.
Sus padres: Juan Machado y Yamila Vasquez
Hermanos: Bautista, Martina y Alexis.
Sus tíos, primos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento.