NECROLóGICAS

23 de agosto de 2025

ROSA HAYDEE MARTINEZ viuda de BIANCHI "ROSITA"

Falleció este sábado 23 a los 89 años, vecina del Barrio Sarmiento, jubilada enfermera. Sus restos serán velados este domingo desde las 7:30 hs en la sala de calle España 2942 y serán inhumados a las 10:30 hs en el Cementerio Loma de Paz, previo responso en Capilla Ardiente.

 

Sus hijos Roberto, Norma y Rosana. Sus hijos políticos Liliana Americo y Sergio Reyes. Sus nietos Gabriel, Bruno, Mauro, Hernan, Josefina, Valentina, Natalia y Milagros. Sus bisnietos. Sus hermanas políticas. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

 

 



Comentarios

