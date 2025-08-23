ROSA HAYDEE MARTINEZ viuda de BIANCHI "ROSITA"

Falleció este sábado 23 a los 89 años, vecina del Barrio Sarmiento, jubilada enfermera. Sus restos serán velados este domingo desde las 7:30 hs en la sala de calle España 2942 y serán inhumados a las 10:30 hs en el Cementerio Loma de Paz, previo responso en Capilla Ardiente.



