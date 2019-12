"Uno pretende que la Noche buena tenga otro sentido”

Si tienen que comprar, que lo hagan en lugares habilitados con la certificación de la ANMAT y leer bien las instrucciones, ya que no todos se encienden de la misma manera. Manifestó que sea utilizada solamente por adultos, no por menores de edad para que el festejo no termine mal, advirtió. Hay una ordenanza de prohibición de vender los que superen los 90 decibeles

Pidió que ante cualquier duda puedan llamar al 147 o Bomberos para informar de la venta de estos artículos. Se realizan los controles pertinentes que estén dentro de un listado

Sobre cuáles son los Cuidados a tener dijo lo siguiente:

-Antes de lanzarlos comprobar que no haya objeto que impida el ascenso (árbol, alero, etc) ya que puede hacer un encendido en cadena y ocasionar algún incendio

-Cuando se traslada no hacerlo en los bolsillos y utilizarlo en forma sobria

-Los menores que no los manipulen

-Tener en cuenta el viento

-Ver si el artefacto están en condiciones (mecha corta, etc)

-Tomar conciencia. En las guardias la tendencia es cada vez menor y pretenden que sea igual este año al del año pasado

Contó que recibieron este alerta del servicio meteorológico

Sobre los incendios de pastos, atentos a la sequía, dijo que hace ya unos15 días empezaron a trabajar, que hay muchos incendios en los campos y siempre hay dotaciones trabajando por este motivo y que no dan abasto, afirmó

Entre el 80%y 90% el origen es por la negligencia de las personas. Piden que entiendan que el fuego descontrolado trae malísimas consecuencias con pérdidas totales en una vivienda y hasta de la misma vida

Recordó los números de emergencias

100 Bomberos

107 emergencia del hospital con guardias permanentes