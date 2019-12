10 consejos a tener en cuenta a la hora de las compras navideñas

Teniendo en cuenta que en esta época del año aumentan las ventas y consecuentemente la actividad comercial, con una gran variedad de promociones, es importante que los consumidores conozcan sus derechos y obligaciones.

Al respecto desde el área de Defensa al Consumidor se enumeraron algunos puntos a considerar, en relación a las compras en locales comerciales, on line, con tarjetas de crédito o débito.

Pedí ticket o factura por tu compra, recordá que es tu única constancia legal para acreditar el vínculo con el comercio y será también el documento necesario para hacer valer la garantía.

Todos los productos nuevos tienen garantía legal mínima de 6 meses (los usados 3 meses). El vendedor puede ampliar ese plazo, nunca disminuirlo.

Si comprás a distancia (por teléfono, por mail, por internet) tenés derecho a arrepentirte y “deshacer la compra” devolviendo el producto (sin indicar la causa) en 10 días, corridos, desde recibido el mismo y no te pueden cobrar ninguna multa o cargo por ejercer este derecho.

El precio publicado siempre debe ser respetado, si ves un folleto o una publicidad por internet, guardá la constancia de esa publicación y en caso de negarse el comercio a respetarte el precio que ofertó, podrás reclamar.

Si hay diferencias entre el precio ofertado en la góndola y el que te pretenden cobrar en la caja, siempre te deben cobrar el menor.

Los comercios pueden ofrecer beneficios y descuentos sobre los precios exhibidos por uno o más medios de pagos, de ahí la importancia de contar con la información antes de realizar la compra para lograr el mejor descuento.

Si vas a pagar con tarjetas de crédito o débito no pueden hacerte recargos (débito o crédito hasta 1 pago). Las compras en más cuotas tienen recargo, consulta el precio total financiado para evaluar la conveniencia.

Si comprás juguetes, verificá que en la caja del producto se encuentre la edad indicada para su uso, controla que contenga el manual redactado en idioma nacional (si no lo tiene se lo podés pedir a la fábrica o importador).

También es muy importante que te fijes si la caja tiene el “sello de seguridad”. El mismo te garantiza que ese producto fue elaborado respetando los estándares de calidad y que no presenta peligro para la salud o la seguridad de los niños.

Los comercios tienen por obligación exhibir los precios de manera visible y realizar cambios durante todo el horario comercial.