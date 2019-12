“De lunes a viernes no hay presencia alguna en los espejos de agua”

Hay muchas aristas sobre las recomendaciones que se deben tener en cuenta en los espejos de agua, aclaró. Primero hay que saber que debemos ser conscientes de nuestra propia seguridad al acercarnos a un espejo de agua y recurrir a una situación de emergencia si alguien necesitara ayuda

También si hay cartelería que avisa que es una zona prohibida, atenderla. Siempre debemos estar al resguardo de guardavidas que son los que tienen experiencia para salvar una vida, agregó

Es suficiente con un cartel? Se preguntó Pérez Merlos, y la respuesta fue un rotundo “no” respondió él mismo en forma contundente

Desde el sindicato decimos al ejecutivo que quieren se implementen las políticas públicas necesarias para que las personas disfruten en estos días de calor intensos y estar seguros

Antes no había guardavidas y estaban al cuidado de profesores que no tenían la suficiente experiencia para protegerlos

El 23 de Enero de 2017, se le solicitó al intendente una reunión urgente porque días antes se había inaugurado el balneario de Colonia San Miguel y sin la presencia de guardavidas. No se contemplaba un operativo de seguridad, y ellos estaban horrorizados que no se tuviera en cuenta esa medida tan importante.Lo único que se ha podido concretar ha sido la permanencia de un guardavidas solo los fines de semana y esto no es suficiente, advirtió. Debería haber tres y de lunes a viernes no hay presencia alguna

El lunes, esta persona fue al balneario y no había nadie que lo protegiera. Nunca se ha conseguido respuesta por parte del ejecutivo

Dijo que se excluye a los sectores vulnerables de la población que no tienen oportunidad de concurrir a lugares privados

Nosotros ofrecemos todos los recursos para suplir estas necesidades, aclaró. El tema es que cuando no hay predisposición, nos encontramos frente a personas que desconocen la realidad

Nuestro sindicato se ha ocupado de lanzar una campaña a nivel nacional de concientización y cómo debemos accionar

Lo primero que hay que saber es si uno se puede meter o no y si una persona desaparece tengo que dar aviso al guardavidas, si es que hay uno. Si se mete también puedo ser otra víctima

Dijo que este viernes 27 a las 19 en SUTEBA se hará una conferencia de prensa para alertar a la población para tratar de llegar al ejecutivo local y dar cuenta de que Olavarría no cuenta con un balneario municipal y empujan a tirarse al agua sin mínimas medidas de seguridad

Cuántas muertes más necesita el intendente para atender las demandas de los olavarrienses para contar con un espejo de agua balneario seguro y gratuito en Olavarría? Se preguntó finalmente