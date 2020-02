Actividades del fin de semana

.....................................

Festival Cultura Libre en el Centro Cultural San José

Se llevará a cabo este sábado 22 y domingo 23 de febrero, a partir de las 18 horas, el evento comprenderá un variado programa de actividades entre las que se incluye danza, graffittis, música en vivo, ropa de diseño, feria, freestyle y rap, entre otras.

El festival es organizado en conjunto por la Escuela de Hip Hop Regeneración Urbana y el Centro Cultural y promete ser un evento novedoso en la ciudad con competencias de canto, musical y baile de diversos estilos urbanos, entre ellos hip-hop, Rap, Break Dance, All styles. El programa contará con baterista en vivo para la final de break dance.

En cuanto a la afichería, la impresión tipográfica de afiches está a cargo de Cecilia Bax, una intervención de graffitti será de Federico Messineo. Para los más chicos habrá pintura de caballete, juegos en el patio y plaza recreo. El evento contará también con la feria de diseño “Alquimia” y en el Bar Amelie se servirá cerveza tirada (0704 Beer Bar Rental).

CRONOGRAMA

SÁBADO 22 DE FEBRERO

– 9:30 horas – Acreditación para las clases

– 10 horas – Clase hip hop dance (Gonzalo Ortiz)

– 11 horas – Clase dance hall (Lorena Dos Santos)

– 12 horas – Cierre Centro Cultural

– 15 horas – Acreditación a todas las battles

– 16 horas – Filtros hip hop dance

– 17 horas – Filtros dancehall

– 18 horas – Filtros mc`s

– 19 horas – Filtros breaking

– 20 horas – Filtros all style

DOMINGO 23 DE FEBRERO

– 9:30 horas – Acreditación de clases

– 10 horas – Clase breaking (Erik Bboy h)

– 11 horas – Clase house (Gonzalo Ortiz)

– 12 horas – Cierre Centro Cultural

– 15 horas – Chypher all style – prebattles

– 16 horas – Battles hip hop dance

– 17 horas – Battles dancehall

– 18 horas – Battles MC`s

– 19 horas – Battles breaking

– 20 horas – Battles all style

– 21 horas – Finales

Fiesta del Camping en Colonia San Miguel

Este fin de semana, Colonia San Miguel será sede de una nueva edición de la tradicional Fiesta del Camping, bajo la consigna de “Cero Alcohol”.

Durante este sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de febrero, en el Complejo Turístico Recreativo, se proponen distintas actividades, siendo el día de mayor concentración el domingo, donde habrá distintos espectáculos artísticos.

El programa comenzará este sábado, a partir de las 18:00 horas, con un baile popular a cargo del grupo “Alma Blanca”.

El domingo, entre las 15:30 y 18:00 horas, se desarrollarán actividades recreativas de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, se presentará una banda de cuarteto y folklore y la Escuela de Música de Colonia Hinojo. El cierre será a puro ritmo con Cristian Braun.

El día lunes, Dulce Morena, tocará desde las 18:00 horas.

Habrá acceso a fogones, proveeduría, servicio de emergencias y seguridad, propuestas recreativas, música, baile y artesanos.

Cabe aclarar que la Fiesta del Camping es organizada por la actual concesión del Complejo Turístico Recreativo de Colonia San Miguel, a cargo de Pedro Schneider, y cuenta con el acompañamiento del Municipio del Partido de Olavarría.

Los valores son los siguientes: $150 por vehículo, $300 carpas, $50 moto y $30 peatón.

Corso Barrial y Autogestivo2020 en el barrio Provincias Unidas

Será este 22 de febrero, desde las 19 horas, en la Sociedad de Fomento Provincias Unidas, ubicada en calles Azopardo y Santa Cruz.

De acuerdo con lo informado por los organizadores, desfilarán artistas locales, “transmitiendo un mensaje multicultural, expresando valores que van desde la justicia social, la dignidad, la solidaridad y la alegría, mostrando la necesidad de la organización en la autogestión, en beneficio del fomento de expresiones culturales.

El evento es libre y gratuito, habrá servicio de cantina, donde lo recaudado será destinado al sostenimiento del comedor “Pocho Lepratti”, que funciona en la sede, y en mayor medida es solventado por el aporte de la comunidad y de la creación de eventos de autogestión para este fin, como para el de la mejora edilicia de la sociedad de Fomento.

Será una jornada bien familiar, con shows, espectáculos, feria, espuma y una cantidad de expresiones culturales y populares, donde a cada uno de estos, los une la autogestión, y que iremos confirmándolos en el transcurso de los días, desde nuestras redes sociales.

Nuestro objetivo es que las vecinas y vecinos se diviertan, se apropien del espacio, que visualicen la importancia de darle acompañamiento a este tipo de organización barrial, que los pibes y pibas se diviertan jugando, en fin, que todos disfruten de la alegría que nos contagia el carnaval”.

Torneo IRT “Ciudad de Olavarría”

Desde este sábado 22 al lunes 24 de febrero se llevará a cabo el torneo “IRT Ciudad de Olavarría” en las instalaciones del Museo de las Ciencias.

La competencia, organizada por la Federación de Ajedrez de Olavarría y la Escuela Municipal de Ajedrez, entregará 8500 pesos en premios y servirá como instancia clasificatoria a la Final de los Campeonatos Argentinos Amateur Sub 1400, Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2300.

El evento tendrá como director al MF Sergio Arambel y como árbitro principal al AI ON Nicolás García.

El torneo se disputará por sistema suizo a seis rondas (dos por día) con un tiempo de reflexión de noventa minutos iniciales más treinta segundos de incremento desde la jugada inicial, siendo válido para el ranking internacional de la FIDE. Se puede solicitar un “bye” hasta la cuarta ronda del torneo, inclusive.

El cronograma de juego contempla que el sábado se disputen dos rondas: 14:30 y 19:30 horas, al igual que el domingo y el lunes: 9:30 y 17:00hs.

Hasta el momento, a una semana de su anuncio, casi 60 jugadores han confirmado su preinscripción, en lo que supone un gran éxito y deja la posibilidad de que este número aumente con el paso de los días.

Entre los jugadores preinscriptos hasta el momento se encuentran los MF Diego Mussanti (9 de Julio), Emilio Ramírez (Bahía Blanca) y Sergio Arambel (Olavarría), el actual bicampeón del Circuito de Integración Serrana, Nelson Luján (Saladillo), y el actual campeón de la Federación de Ajedrez de Olavarría, Horacio Pereyra, como así también se destaca la participación de numerosos jugadores de nuestro medio y la provincia.

La inscripción tendrá un valor de $300 para los Sub 18 y $400 para los Mayores, debiendo tener pago el Canon FADA para poder participar, a excepción de los jugadores de Olavarría, a quienes este costo les será cubierto

Tertulia en la Asociación de Jubilados

Se llevará a cabo este sábado 22 de 21,30 a 1, en la sede de 9 de Julio 3055

...........................